謝洛美重返醫院 多謝救命恩人

今年新年意外被剷雪車壓成重傷的漫威超級英雄「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner），出事後被送往內華達州里諾醫院急救，前日他撐住拐杖返回醫院，多謝一眾醫護人員。他上載多張合照至社交網，寫道：「我去咗探嗰班好犀利、救我一命嘅人。」又留下合掌祈禱的符號，表示：「多謝。」