娛樂

孫妍秀水着放題迎夏日

韓國模特兒孫妍秀去年榮升人妻後，繼續努力經營泳衣網店，送走寒冷的冬天後，她頻頻在社交網上載水着相為品牌宣傳。近日她公開身穿粉藍色一件頭泳衣的靚相，在床上Chok甫大晒事業線及迷人S身段，她又穿上比堅尼在泳池邊騷Big爆上圍，性感誘人！
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