音樂節起舞㷫合合 Shawn疑翻撻Camila 咀完又推開！

曾是樂壇金童玉女的Shawn Mendes與Camila Cabello分手一年多，上周五在音樂節被拍得忘形激咀，似乎翻撻，但男方咀完又推開對方，關係耐人尋味！

年度美國戶外音樂盛事《Coachella音樂節》日前舉行，吸引不少藝人捧場，加拿大男歌手Shawn Mendes與美國古巴裔女歌手Camila Cabello前年11月分手後，上周五首度被拍得一同現身。

Camila今年2月被爆與交友軟件總裁Austin Kevitch分手，回復單身；而Shawn則與傳緋聞的51歲按摩治療師Jocelyne Miranda同行，不過到場後被發現與舊愛「合體」！

飲啤酒起舞 他與Camila起初只是拿着啤酒聊天，其後齊齊聞歌起舞，情緒高漲之際，更不顧鏡頭相擁咀嘴，似乎翻撻成功！不過，Shawn最後不知為何突然推開Camila，自行走開，Camila則在後面跟隨，令網民議論紛紛，不知他們究竟是甚麼關係。

同場還有美國真人騷家族Kardashian姊妹花Kendall Jenner與Kylie Jenner，當中Kendall欣賞緋聞男友歌手Bad Bunny的表演，而Kylie則與一班友人同行，但未見影星緋聞男友添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），事後她在社交網上載於音樂節拍攝的照片，又與Kendall親熱合照。