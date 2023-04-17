暢所欲玄：山不在高 有仙則名

「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。」出自《陋室銘》的名句，當中以山水，形象地說明一個道理：表面的東西不重要，實質的內容才是至為關鍵。因此身份地位名氣並非最重要，能夠運用自身道德品格修煉才是最根本的，慢慢形成自我的「功德力」，那時會有好多不可思議的事出現，助你達成心願。

俗語云：「入屋叫人，入廟拜神。」今天跟大家分享動土遷新居的習俗。在未入伙進宅或布局前，新地方不論是工地或現有住宅，先要問這地方的從前事，後擇日按每個地方情況去處理或用宗教儀式灑淨，因除了有地神，可能有些仍滯留的先祖因各種原因未能上路轉世。最簡單的方法是按地方大小，用小杯米酒和米，全屋灑一圈，跟着打響銅鑼。如不是小小家宅，而是大型工地，就要做特別的鎮地法事，上文提到由本身具備功德力的人士處理最佳，等如為甚麼出嫁前一晚女方要找位好命婆來為女方辦上頭儀式。