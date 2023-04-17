娛樂

黃心穎封胸讓路 家姐搶「峰」芒
藝人黃心穎近期封胸，而其二家姐心妙雖然是圈外人，但愛晒性感，輕易搶走阿妹風頭！最近心妙分享身穿黑白三點式的性感照，胸前開窿的設計令養眼度急升。有網民大讚她的身材更勝妹妹心穎，認真唔講得笑！
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