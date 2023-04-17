摸Pet Pet：拍住上開工當埋樹窿 賴彥妤做妹仔 服侍皇帝狗
藝人賴彥妤家中養了一隻5歲的玩具貴婦狗「多多」，其家人本來很抗拒養狗，後來對愛犬的態度卻大逆轉！她笑言愛犬搖身一變成為「皇上」，自認是「多多」的婢女！
入行後被安排擔任《無綫娛樂新聞報道》女主播的賴彥妤，家中養有5歲的狗狗「多多」，她表示小時候已希望養寵物，卻遭家人反對：「到我讀大學出嚟做兼職，咁啱朋友屋企隻狗仔生咗，就接咗『多多』返屋企養。」她指嫲嫲向來不太喜歡小動物，直至她出國讀書才出現了大逆轉：「有諗帶唔帶埋佢過去，後來嫲嫲竟然應承照顧『多多』！」她笑指自此「多多」在家中地位躍升成為「皇上」：「試過夜收工返緊去，屋企人打嚟叫我返到嚟要靜啲，因為『多多』瞓咗。有次爸爸帶佢出去沖涼，結果仲買埋Spa套票畀佢，話自己咁大個人都未做過Spa，『多多』真識歎喎！」問到她與愛犬的關係？她笑言自己是「多多」的婢女，負責「皇上」的起居飲食：「一直都覺得狗係陪伴者，我照顧佢同時佢會照顧我心情，我會同佢講心事，佢係我嘅樹窿。」
想33歲結婚生B
她指愛犬除了是樹窿外，也是其工作拍檔，因為「多多」曾客串《寵愛Pet Pet》及正在播映的《LAW霸女神》：「《LAW霸》入面佢做咗邱比特，將我同林俊其拉埋一齊。（現實中有冇咁樣識到異性？）試過帶『多多』散步，佢走埋個男仔隻狗仔度玩，結果佢有佢玩，我哋有我哋傾狗仔經。」現時仍單身的她不太心急找伴侶，希望33歲才結婚生B，坦言正值事業衝刺期，希望有機會作多方面嘗試！
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