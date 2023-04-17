中娛星動：鍾麗緹直播突爆喊 再惹婚變揣測

鍾麗緹與年輕12歲的張倫碩結婚多年，近日屢傳婚姻出現問題，繼早前張倫碩在直播時直指太太年紀大後，日前輪到鍾麗緹直播帶貨試食麻辣小龍蝦期間，突然在6萬名觀眾面前邊食邊喊，還取消以往直播唱Rap搞氣氛的環節，全程心事重重。有網民留言慰問並大讚她靚，豈料她竟回應：「美有何用？」再度惹來婚變揣測，其助理幫忙解釋，指她只是辣到喊。

老公連線安慰

鍾麗緹直播爆喊一事火速登上熱搜，張倫碩被大批網民狂插，急急開直播澄清感情冇問題，又表示剛忙完，不知老婆為何會喊。而鍾麗緹帶完貨後亦與老公連線互動，解釋因下單的技術問題而感委屈，說着再度激動落淚，她又問：「咱們的婚姻是不是很幸福呀？」張倫碩說：「挺好、挺好的呀！」鍾麗緹又呼籲外界不要給老公壓力：「你們已經罵他8年了，會影響我們的婚姻知道嗎？」張倫碩即安慰她不用擔心。