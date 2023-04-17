劇中對立 現實合拍 陳煒馬德鐘駁火 腦力大考驗

視帝馬德鐘與陳煒在新劇中分別飾演檢控官及律師，角色對立自然多拗撬，經常針鋒相對，戲外則相當啱Key。陳煒坦言於劇中有不少法律對白，要「補腦」記大量資料。

馬德鐘與陳煒日前在荔枝角拍攝無綫新劇《非常檢控觀》，兩人繼《雙生陌生人》後再合作。剪了短髮的陳煒笑言感覺清爽，於夏天開工非常舒服。西裝骨骨的馬德鐘表示近日天氣開始炎熱，但一見到陳煒就感覺舒服：「同煒哥開工好開心，佢嘅行為、專業態度喺合作上係好好嘅拍檔。」

初戀情人變冤家 兩人再次合作自然默契十足，但今次不用談情說愛，兩人原本是初戀情人，後來陳煒嫁了給馬德鐘的哥哥，飾演大律師的她與馬德鐘的檢控官角色有不少對立場面，火花四濺，陳煒說：「我係律師，佢係檢控官，所以同佢有好多拗撬，今次都多法律對白，仲牽涉好多案件，所以有好大量資料，都難難哋！今次會辛苦啲，冇辦法都係靠死記，所以要補吓腦。」

馬德鐘透露自己的角色很特別，能感受別人的情緒，故除了法律對白外，還要記住情緒變化的專有名詞：「我記性都好嘅，但係都要記，同埋今次由檢控官角度去搵真相，變咗要分析案情，演律師又好多專業詞語，所以變咗幾高難度。」