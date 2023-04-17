《川內相親》食出戀火 白敬亭田曦薇先婚後愛 咀到上熱搜

白敬亭 田曦薇

內地小生白敬亭及90後女演員田曦薇合作拍劇即傳緋聞！《川內相親》2位主角劇中不乏親熱場面，不時打情罵俏兼上演醉酒激吻，獲內地劇迷大讚「CP感」十足，劇集亦成為去年的熱門劇集。《川》劇今晚在無綫翡翠台播出，不難想像會掀起煲劇潮！

白敬亭及田曦薇主演的劇集《川內相親》（前名《卿卿日常》）今晚接檔《隱形戰隊》，於晚上8時30分在翡翠台播映。這部古裝甜寵劇走輕鬆搞笑路線，男女主角以美食牽引愛情，劇集在內地上架時贏盡口碑及點擊率，成為「2022微博十大熱門電視劇」。據悉，該劇改編自內地作者多木木多的小說《清穿日常》，2021年11月在浙江橫店正式開鏡，去年11月在內地推出，隨即成為劇壇焦點。

故事講述因一場聯姻擢選，來自天南海北的女孩們齊聚新川。韜光養晦的「六少主尹崢」白敬亭，以及只想努力落選、回老家安逸度日的「李薇」田曦薇意外結緣，共同展開一段狀況百出卻又相映成趣的新生活。隨着尹崢開府及上朝，二人逐漸趣味相投、心意相通，攜手共度三餐四季，並與其他性格命運各異的兄弟姐妹們相伴成長，一起書寫新川大家庭的溫暖日常。

戲假情真入埋屋？ 白敬亭及田曦薇的名字對香港電視迷來說可能比較陌生，不過他們其實來頭不少。現年29歲的白敬亭曾與趙今麥合演劇集《開端》，又與馬思純搭檔演出《你是我的城池營壘》，曾入選「福布斯中國名人榜」。至於25歲的田曦薇樣子甜美、可塑性高，她曾參演《錦繡南歌》，今次因《川》劇而人氣飆升。

劇中二人合作不乏咀戲，其中一場醉酒吻戲更見火辣，一度登上熱搜。劇集推出時，雙方緋聞鬧得熱哄哄，有指田曦薇曾登門造訪白敬亭家中，之後突然爆出他們原來各自有另一半。雖然只是流言一樁，但足見「白田CP」已深入民心！