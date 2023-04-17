娛樂

胡定欣揈波Keep Fit

胡定欣不停晃動健身球。 胡定欣不停晃動健身球。
胡定欣不停晃動健身球。
視后胡定欣透露早前旅行時喪食增磅，返港後要加操「還債」！她於社交網上載健身片，並留言：「復活節旅行食得太多，玩得太開心，返嚟要找數！」雖然她自稱胖了不少，但片中的她穿Bra Top零贅肉，背肌、腹肌及老鼠仔樣樣齊。她沒有偷懶，不停前後晃動健身球及舉重等，沒有氣喘，體能極好。
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