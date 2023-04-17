獨家消息：親友眾多 憂掛一漏萬 超蓮婚禮免鋪張 三房缺席

賭王三房千金何超蓮和內地男星竇驍明天在峇里舉行「懸崖上的婚禮」，本報收到消息，超蓮母親陳婉珍、姐姐何超雲及弟弟何猷啟全部缺席！據知，一對新人不想有太鋪張的豪門式婚禮，為免雙方親友勞累，決定稍後返港低調宴請親友。

拍拖近4年的何超蓮和竇驍修成正果，明天在峇里舉行婚禮。本報收到獨家消息，超蓮母親三太陳婉珍、姐姐何超雲及弟弟何猷啟會缺席婚禮，有指超蓮和竇驍一直不想搞高調的豪門式婚禮，只想和至愛的親朋低調共度浪漫人生時刻，加上雙方親友眾多，為免大家舟車勞頓，以及擔心掛一漏萬，在雙方家長同意下，最後決定峇里婚禮只邀請好友，稍後返港才低調宴請親友。現時身在香港的三太，據知早前到了北京跟竇驍父母見面，而超蓮好友王灝兒（JW）原本獲邀到峇里，但因拍劇而未能前往。

竇驍落場打點 超蓮與竇驍的婚禮在峇里烏魯瓦圖的度假村Six Senses舉行，度假村位於峇里南部的懸崖上，可飽覽印度洋的海天一色。有入住上址的網民發現超蓮和竇驍行蹤，並在網上直擊，見工作人員開始搭建大型布置，打造「懸崖上的婚禮」，又拍得穿便服的竇驍落場打點，更發現穿上婚紗的超蓮在度假村拍婚紗照，低胸露背的設計簡約優雅。為保持一對新人的高度私隱及不被騷擾，度假村方面已準備120名保安在場360度全包圍式設防，亦知會當地警方作配合。