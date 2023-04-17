行紅地氈鬥搶Fo 王丹妮胸戰林明禎

今年紅地氈於海濱長廊大樓梯舉行，女星爭妍鬥麗，王丹妮穿上一襲水晶珠片設計的高訂晚裝，露腰低胸兼大露背，力戰大晒36F導彈身材的鄧月平，再加上半「裸」上陣的馬來西亞女神林明禎、低胸騷腿的湯怡、罕有性感的袁澧林，令紅地氈艷光處處！王丹妮指靚裙是特別從外國運來：「條裙都重，有成10幾、20磅重。（驚唔驚太重墜咗落嚟走光？）唔驚，因為掛咗喺條頸度，呢條裙都係我性感極限，但我都打足底。」林明禎受訪時則打趣反問記者：「我夠唔夠誠意呀？我第一次着到咁樣，真係好唔慣、好驚，又低胸又透視，好似透視360度咁！我細佬有陪我嚟，不斷提我唔好駝背，要挺胸收腹企直啲。」而鄧月平昨日擔任紅地氈主持，笑指因瘦了不少，可以挑戰性感晚裝。