張艾嘉爭后大熱倒灶 劉青雲《戰》勝 3奪金像影帝

年度影壇盛事《第41屆香港電影金像獎》昨晚圓滿結束，張艾嘉大熱倒灶失影后，一地眼鏡碎，劉青雲在眾望所歸下稱帝！至於MIRROR三子全軍覆沒，角逐「最佳新演員」的Edan及Jer，雙雙敗在年僅10歲的小演員林諾手上，惟「鏡粉」的海陸兼施大規模應援，風頭盡搶，雖敗猶榮！

《第41屆香港電影金像獎》昨晚在香港文化中心舉行，影帝及影后之爭非常激烈，最後由劉青雲憑英皇電影《神探大戰》奪得「最佳男主角」，韋家輝則憑該片首奪「最佳導演」。至於「專業精神獎」由資深電影人石琪及羅卡奪得，91歲的胡楓成為本屆「終身成就獎」得主。

曾兩度奪得金像獎影帝、現年59歲的劉青雲成為「最佳男主角」五強中的大熱門，最後眾望所歸，相隔8年後成為今屆出爐影帝，是他出道40年來第三度成為金像影帝，其太太郭藹明未有陪伴出戰，而青雲得獎時說：「好多謝楊生（楊受成），同埋台前幕後，陪我度過好多個孤獨嘅晚上，多謝幾位漂亮嘅女孩子幫我搵呢件戰衣，仲有我太太同我嘅團隊，佢哋一向都係神探，用咗一般人未必能夠忍受嘅能力去工作，一日接受一次核爆，如果大家有夢想，只要肯努力，夠長命，夢想就會有一日，好奇怪亦帶點遺憾咁去實現，不過唔緊要，世事豈能盡如人意，我仲要多謝鏡頭前嘅大家，熱愛香港電影、熱愛香港嘅朋友，掌聲、噓聲我都會接受，因為總好過無聲。」

《給十九歲的我》擸「最佳電影」 至於現年69歲、曾兩度奪得金像獎影后的張艾嘉，憑電影《燈火闌珊》角逐影后，賽前是大熱門，有望第三度封后，但竟大熱倒灶，由鄭秀文封后，賽果令人意外，一地眼鏡碎！而賽前備受爭議、曾宣布退出遴選但不獲大會接受的《給十九歲的我》，成為本屆「最佳電影」，導演張婉婷未有現身領獎。

Edan姜濤Jer全軍覆沒 頒獎禮另一個焦點，當然是男團MIRROR三子姜濤、Edan及Jer出戰，尤其Edan以「起雙飛」姿態挾兩部電影，和Jer正面對撼角逐「最佳新演員」更受關注，最後被現年10歲的小演員林諾揮低！賽果揭曉時Edan保持笑容，Jer則表現失落。至於憑歌曲《風雨不改》角逐「最佳原創電影歌曲」的姜濤同樣落敗，三子全軍覆沒！

頒發「最佳新演員」的出爐奧斯卡影后楊紫瓊，現身時獲全場觀眾報以長達一分鐘的熱烈掌聲，令她大呼感動，她說：「好開心大會畀機會我，可以喺呢度同大家講，多謝一直對我嘅愛同支持，我覺得我頒呢個獎好適合，因為我第一個提名都係呢個獎，只要肯努力奮鬥，永不放棄，夢想始終會成真！」

雖然失望而回，但MIRROR卻是最搶風頭，大批「鏡粉」前來進行大規模應援，當中逾500名身穿藍色應援服的Edan粉絲，有組織地進行海陸行動，出動遊艇並高舉應援牌，與在海濱長廊的粉絲海陸對喊！賽前稱沒想過有獎的Edan，對於粉絲出力應援，他表示感謝，至於金像獎特刊錯版，其英文名誤植為劉青雲的英文名，Edan笑言：「我都想Keep番，可能成世人都冇可能喺嗰版（最佳男主角頁面）度出現嘛！」

另外，頒獎禮也發生不少趣事，女星王丹妮和劉俊謙頒發「最佳編劇」予英皇電影《神探大戰》的韋家輝、陳偉斌及麥天樞時，王丹妮不懂讀「樞」字，即場問劉俊謙，場面尷尬！韋家輝致謝時說眾演員在「飛紙仔」下表現依然佳，陳偉斌則直指劉青雲是怪物，因他真的一目十行極速背大堆對白，並有精彩演出，非常厲害。

第41屆香港電影金像獎部分得獎名單：

「最佳電影」：《給十九歲的我》

「最佳導演」：韋家輝《神探大戰》

「最佳編劇」：韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》

「最佳男主角」：劉青雲《神探大戰》

「最佳女主角」：鄭秀文《流水落花》

「最佳男配角」：許冠文

「最佳女配角」：王菀之

「最佳新演員」：林諾《白日青春》

「最佳攝影」：鄭兆強《神探大戰》

「最佳剪接」：李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

「最佳動作設計」：黃偉亮《明日戰記》

「最佳原創電影音樂」：黃衍仁《窄路微塵》

「最佳音響效果」：Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》

「最佳視覺效果」：鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》

「新晉導演」：何爵天《正義迴廊》

「最佳亞洲華語電影」：《海的盡頭是草原》

「終身成就獎」：胡楓

「專業精神獎」：羅卡、石琪