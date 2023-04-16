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韓韶禧美國街頭晒腿玩神秘
韓國神劇《夫妻的世界》的「最美小三」韓韶禧近日獲邀到美國出席品牌活動，她更難得與韓團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優同框，令網民十分驚喜。
而她昨日在社交網公開多張在美國街頭的靚相，化了煙燻妝的她身穿黑色花裙大騷香肩和美腿，散發高貴又神秘的魅力，她又以豹紋外套襯牛仔褲Chok甫，相當有型！
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