韓韶禧美國街頭晒腿玩神秘

韓國神劇《夫妻的世界》的「最美小三」韓韶禧近日獲邀到美國出席品牌活動，她更難得與韓團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優同框，令網民十分驚喜。

而她昨日在社交網公開多張在美國街頭的靚相，化了煙燻妝的她身穿黑色花裙大騷香肩和美腿，散發高貴又神秘的魅力，她又以豹紋外套襯牛仔褲Chok甫，相當有型！