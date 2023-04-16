櫻井音乃晒G奶谷處女作

日本索女櫻井音乃雖然年僅20歲，但憑成熟氣質與G Cup豐滿身材，在寫真界出道短短兩年，已吸納大批男粉絲支持。人氣急升的櫻井音乃，最近赴沖繩宮古島拍攝首個個人月曆，以性感比堅尼上陣，毫不吝嗇大晒天賦武器，讓粉絲跟她日對夜對。