10萬歌迷驚喜派Like 莎蓮迪安回勇復工 歌影雙線出擊

加拿大殿堂級天后莎蓮迪安（Celine Dion）去年底因為患上罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」，宣布押後巡唱。經過幾個月休養後，她日前在無預警下宣布為新片主唱新歌，為粉絲送上驚喜！

現年55歲的莎蓮迪安於90年代憑電影《鐵達尼號》（Titanic）的主題曲《My Heart Will Go On》爆紅，但不幸地，去年12月她因為患上發病率只有百萬分之一的罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」，難以唱歌及走路，被迫含淚宣布押後今年舉行的巡唱。休養幾個月後，她日前在社交網宣布為新片《緣來可以愛多次》（Love Again）獻唱。

莎蓮留言透露影片的電影原聲大碟將於下月12日推出，碟內收錄由她主唱的5首新歌。除了唱主題曲外，原來她更有份參演該片，在銀幕上獻出第一次！她發聲明向劇組表達謝意：「拍呢部戲我好開心。我首部劇情片好榮幸能夠與美麗而才華橫溢嘅演員Priyanka Chopra同Sam Heughan一齊演出，我永遠珍惜呢份禮物，呢個係一個美好嘅故事，希望大家會喜歡呢部電影，亦喜歡呢首新歌。」

現身影片MV 此外，她亦公開影片的MV片段，片中見她比之前飽滿，似乎已回復狀態！莎蓮復工的消息令不少粉絲大為驚喜，除了吸引接近10萬粉絲畀Like之外，亦有人留言表示期待其新歌，其中有粉絲說：「能夠再次聽到莎蓮唱歌，真係太正啦！」並大讚她的歌聲依舊完美。

根據資料，「僵硬人症候群」可以靠藥物紓緩病情，部分藥物可以改善患者軀幹及肢體僵硬的情形。另外，在藥物治療的同時，可使用選擇非藥物治療，包括物理治療、按摩、水療法、熱療法及針灸等「雙管齊下」。