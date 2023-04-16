暢所欲玄：富貴由天命定，福祿由名字起

姓名不但是一個人形象、素質、品味的標誌，還是心理學、社會學、哲學、歷史、民俗學精髓的綜合成果。

好名字可為你塑造一個精明能幹、足智多謀、出類拔萃、才華橫溢的個人形象。

中國的形象字源於自然界靈氣。當文字成為人的姓名、公司的名稱時，更暗示着天地對人、對公司的資訊誘導力。

姓名改動後不斷使用，久而久之會產生一種相應的作用。就和個人姓名改運一樣，商家、公司、單位等企業的名稱同樣可產生改運的作用。

「名」能影響「運」，是根據「數」與「音」的靈動力。

名稱這文字，由點和線結合而成，即數的根本。換言之，文字即數，數亦是靈的表現，意思指文字所構成的名稱具有影響命運的威力。

所謂命運者，即命與名的結合。八字就如同人的身體，姓名就如同人的精神，我們的精神旺，身體自然健康，精神弱，身體自然虛弱。身體好，人自然福壽延年，身體不好，自然病痛多多。

姓名的暗示具有極強的、不可抗拒的資訊誘導力，足以支配人生的命運。

玄學名師黃楚淇