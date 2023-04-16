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龍門陣
陳凱琳品味突變滲娘味
前港姐陳凱琳已為鄭嘉穎誕下3子，身材依然苗條，但近日拍片介紹美食，竟被網民狠批娘味濃！片中見她穿桃紅色闊身西裝外套，下身襯黑色喇叭褲，更孭着一個黑色小背囊，網民質疑其衣着品味突變。另有不少眼利網民指她上圍愈見豐滿，與昔日相比明顯升Cup，整體線條變得更加玲瓏浮凸！
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