Selina佗B印證都市傳說

台灣藝人任家萱（Selina）早前宣布懷孕，近日她挺巨肚與家人遊山玩水，爸爸拖着她小心翼翼地步向情人橋，休息的時候又獲媽媽輕撫孕肚，全家都對她關懷備至。Selina更透露身體有驚人變化：「一知道小腰果是男孩後，肚子突飛猛『尖』，我還以為只是都市傳說。」