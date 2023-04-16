娛樂

Selina佗B印證都市傳說
台灣藝人任家萱（Selina）早前宣布懷孕，近日她挺巨肚與家人遊山玩水，爸爸拖着她小心翼翼地步向情人橋，休息的時候又獲媽媽輕撫孕肚，全家都對她關懷備至。Selina更透露身體有驚人變化：「一知道小腰果是男孩後，肚子突飛猛『尖』，我還以為只是都市傳說。」
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