娛樂

謝安琪囡囡冰上飛舞
歌手謝安琪的6歲女兒張靖（Kakaball）甚有星味，近日參加溜冰比賽更勇奪第3名，當日獲父母及哥哥張瞻到場支持。Kakaball身穿粉藍色戰衣，狂擺甫士拍照，更獲媽媽幫忙化妝，相當溫馨。
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