中娛星動：傳觀眾當場嗌回水 劉浩存遭暗寸爛演員

第5代「謀女郎」劉浩存出道接近3年以來是非纏身，最近更被批主演的電影《龍馬精神》票房差，是因其「癱瘓式演技」所致。成龍竟「火上加油」直指是跟「爛演員」合作外，昨日更瘋傳有學生當面狂插《龍》片是爛戲，要求回水及即場退票！

挾着「謀女郎」之名出道的劉浩存，曾被批演技不濟、被質疑年齡報細數及整容「倒模」章子怡等，近日她與成龍、郭麒麟等合演的電影《龍馬精神》更是備受批評，被指演技沒進步，是票房不理想的原因之一，沒想到更被成龍「補刀」指是「爛演員」！

日前成龍和劉浩存等到校園造勢並與學生交流，期間成龍竟說：「很高興和這麼爛的演員合作。」即令全場愕然，未幾他補鑊稱：「不好意思，我國語不是很好，是和這麼優秀的演員合作！」不少網民笑稱他是真性情兼口直心快，質疑他指桑罵槐暗寸劉浩存。未知是否擔心成為被追問的焦點，劉浩存之後未有現身在中國傳媒大學的觀影活動，怎料當日卻爆出另一熱議！

昨日內地網上瘋傳《龍》片在中國傳媒大學的觀影活動上，有一名導演系的學生，當面批評《龍》片是爛片，並當場質問：「怎麼能拍出這麼爛的電影？能不能退票？在我們這個學校，我們是傳媒的代表，就需要說出真話！」相關話題即衝上熱搜榜，閱讀及討論次數逾3.5億。

片方火速闢謠 《龍》片昨日發聲明闢謠，稱當日觀影活動是免費，不存在購票，也沒有人提出退票，只是有同學提出電影不足的看法，認為相關謠言傷害《龍》片及當日發言的學生，故已收集證據，起訴造謠的社交媒體帳號。同時網上更流傳一段還原當日學生和成龍對談的短片，片中該學生說：「我們這個學校有傳輸和說真話的功能，我的票是他們給的，我的錢可以給你們付去。」成龍回應：「我需要聽到你們的聲音，哪裏拍的不好，每一次我都能學到很多東西，謝謝你們的批評。」