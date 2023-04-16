《中年》7強獻唱助興 李佳芯調整情緒 Ready再拍劇

視后李佳芯對自己要求高，拍劇時曾出現情緒困擾，幸而未需要服藥治療，加上性格樂觀及學習紓解情緒，她相信再拍劇時情緒會好得多。

李佳芯（Ali）昨日以代言人身份，聯同歌手陳明憙、車婉婉及胡渭康等到荃灣出席myTV SUPER 7周年慶祝活動，人氣節目《中年好聲音》參賽者李佳、吳大強、龍婷、周吉佩等在現場唱歌助興，氣氛熱烈。

為慶祝myTV SUPER 7周年，明日將有Ali主題的免費巴士行駛，愛搭巴士的她表示會神秘現身一同乘搭，也希望儲存有自己肖像的巴士模型，自嘲近期相當自戀。提到繼《有種好男人》後，她已經一年多沒拍劇，她表示也有聽聞《智能愛人》開拍續集，但因劇本、預算等問題未落實，稍後會先拍攝健康節目，又透露以往拍劇時曾受到情緒困擾，故對情緖健康也有研究：「拍劇畀自己好大壓力，自己要求高，覺得做得唔好，冇信心、容易緊張，拍喊戲喊唔出，拍完就爆喊。」但她慶幸暫時未需要服藥治療，自己正在學習紓解情緒，避免給自己太大壓力，加上性格樂觀，相信再入劇組會處理得更好，亦表示已準備好再接新劇。

陳明憙做打女 至於陳明憙早前在試鏡擊敗逾600人，成為myTV SUPER原創劇《Cross My Mind》女主角，與美國團隊合作拍攝，她指拍攝最困難之處是尾段才見到男主角，期間要靠想像去演繹角色，故經常自言自語。劇中她拍打架戲雖然是被打，但總算實現了「打女」願望。除了演戲，她透露將推出新歌，年底有意舉行音樂會。