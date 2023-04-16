林明禎賣萌爭「女配」驚過期 呂爵安金像叫兩飛 信心Double露勝利微笑

影壇新貴呂爵安（Edan）、Jer、林明禎等今晚齊齊逐鹿金像獎問鼎獎項，當中Edan賽前仍要為新戲開工，剛當選「民選影帝」的他被問到可有信心奪新人獎時，即露出勝利微笑，信心滿滿！長江後浪推前浪，反而影帝大熱劉青雲賽前受訪時真情剖白，直言世事難料，擔心冇戲拍。

人氣組合MIRROR成員Edan憑兩片角逐《第41屆香港電影金像獎》「最佳新演員」，頒獎禮今晚在尖沙咀文化中心舉行，大戰前夕自然心情緊張，但升呢影壇新貴的他，昨日仍要為英皇電影《盜月者》開工，在深水埗一間錶行拍攝，吸引近百Fans圍觀。

昨午3時許，他與隊友姜濤步出錶行，到路旁的帳篷看拍攝片段，記者趁機問他有否信心攞獎？剛於網上《全民票選電影大獎》勇奪影帝的他顯然信心十足，雖然沒有回答，但露出勝利微笑！緊隨其後的姜濤冇份角逐演員獎，僅憑《阿媽有咗第二個》主題曲《風雨不改》角逐「最佳原創電影歌曲」獎，心情當然較Edan輕鬆，全情神色自若。當他睇完Playback折返錶行時，差點撞到一位路過的婆婆，即以敏捷身手閃避，力保婆婆安全，由於動作有點似跳舞，甚為搞笑。

曾擔心累街坊 金像獎大戰前夕，各大獎項的候選人接受大會訪問，Edan自言過往多數演喜劇，故接到《過時．過節》「阿陽」這個情感複雜的角色時，曾擔心演得不好會連累整套戲，但之後明白只要盡本分做好自己，其他都控制不了，不用想太多。與他爭奪「最佳新演員」的隊友Jer則表示，電影給他一個音樂以外的世界：「電影畀到我好多唔同嘅觀感，開始好真性情，好多嘢都豁出去，唔再介意別人嘅眼光。以前我好怕醜，依家會主動同人Say Hi，做番自己。」

袁澧林唔打天才波 憑《飯戲攻心》可愛角色「阿Meow」入圍「最佳女配角」的林明禎，受訪時坦言不知自己還能可愛幾耐：「我們會受年紀所限，所以現在能演甜美的角色，當然是一個很好的機會。」她笑言以前不好意思以演員介紹自己，但大家的鼓勵給她很大信心，又指香港人的魅力是很支持本土電影，希望香港電影將來更加不得了。

另一影壇新貴袁澧林更厲害，越級挑戰毛舜筠、張艾嘉等角逐「最佳女主角」，她笑言自己絕非天才演員，需要好老師教她演戲，能入圍已相當開心。

Edan於金像獎前夕冇得抖，連日為《盜月者》開工。 林明禎憑可愛角色，與余香凝角逐「最佳女配角」。 鼻有血痕的姜濤，靈活地避開婆婆。 姜濤