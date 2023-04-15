BLACK PINK開騷撞正電影節 Jennie首戰康城 甩底機會大

國際影壇盛事《第76屆康城電影節》下月16日揭幕，尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp與BLACK PINK成員Jennie演出的劇集《The Idol》入圍「非競賽單元」，不過電影節舉行期間撞正BLACK PINK開騷，故Jennie很大機會未能參與盛會。

《第76屆康城電影節》入圍名單前日正式公布，除了早前公布的尊尼特普新作《Jeanne du Barry》任開幕片之外，其女兒Lily-Rose主演劇集《The Idol》亦入圍「非競賽單元」，亦是同劇的Jennie首次有作品入圍國際電影節。雖然Jennie首次殺入康城，但由於電影節舉行期間撞正BLACK PINK於亞洲開騷，其經理人公司YG昨日受訪時表示，指Jennie已收到康城方面邀請，但仍未確定會否出席。

宋康昊新片入圍「非競賽單元」 另一韓星宋仲基主演的黑幫片《禍亂》入圍康城「一種關注單元」，據知他為了支持獨立電影，願意零片酬參演。而去年憑《孩子轉運站》捧走康城影帝寶座的韓星宋康昊，主演新作《蜘蛛窩》入圍今屆「非競賽單元」。《孩》片的日本導演是枝裕和的新作《怪物》角逐「主競賽單元」，該片亦是早前離世的日本音樂大師坂本龍一遺作，片中3位主角安藤櫻、中村獅童及田中裕子更有望爭影帝影后。

華語片方面，新加坡導演陳哲藝執導、內地女星周冬雨主演的新作《燃冬》入圍「一種關注單元」，內地導演王兵亦有兩片入圍，其中一套《上海青年》更成為今屆唯一入圍「主競賽單元」的華語片。

另外，BLACK PINK上周末在東京巨蛋舉行一連兩場演唱會，吸引逾11萬人捧場。完騷後，成員Jisoo和Rose被日本傳媒拍得於新宿跟工作人員食高級壽司。當日Jisoo穿恤衫襯牛仔褲，Rose則着黑色連帽外套與運動褲。飯後兩人戴口罩到大型連鎖雜貨店掃貨，全程未有被粉絲發現。之後Rose登車直駛機場，Jisoo則乘車返酒店，翌日穿着同一套衣服離開日本。