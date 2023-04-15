暢所欲玄：最怕社交的星座

1.天蠍座：不喜歡高調，很多時都走到人群中靜靜的一角，讓大家不易發現自己的存在。喜歡觀察人性多於跟別人正面接觸，主觀感又強，所以不想說話的時候亦不會勉強自己，應酬對天蠍座來說，就是用一個問題去回答你的問題。

2.山羊座：除了跟工作有關的事，基本上很少討論其他話題，所以在不知如何Social的情況下，都很被動。在人多的地方，如果未能發揮山羊座的專長，多數是呆呆的，等待多嘴的人來拯救。

3.巨蟹座：頗被動的一群，也不是理性的一組，應酬絕不是巨蟹座的強項，很多時都是對方問一句就答一句。除非大家相處期間有足夠的時間熟稔起來，否則氣氛會有點尷尬。

4.白羊座：如果話題不是有趣，亦不是白羊座熟悉的，可能很快就沒有耐性，會將話題轉移到自己身上，未必是跟大家有關的事，所以應酬時都比較自我中心，沒有太多耐性。

5.處女座：如果在一大班人面前，處女座還是比較內斂及不會突出自己，所以在人多的地方，她並不是社交高手；反而在一對一的相處上，處女座會比較自在。

6.獅子座：不是不懂得應酬，而是話題要跟自己有關，焦點如果不是在自己身上都很難搭訕，所以只有能夠展現他光芒的場合，才會比較適合。

占星師Ida