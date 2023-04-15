娛樂

結婚8周年 李亞男揭私竇幽會
藝人李亞男與老公王祖藍結婚8周年，恩愛如昔，日前她接受內地節目訪問，透露每年都會慶祝，又大爆2人最瘋戀是地下情階段，她說：「地下情的時候，我們還打電話給一些好一點的朋友，然後說我們可不可以去你們的家待一會，但是那些朋友都會覺得，你們可以不要經常來。」
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