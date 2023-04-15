中娛星動：陳偉霆兩舊愛狹路相逢 何穗露背出「股」惑 Baby谷胸還擊

同是陳偉霆舊愛的Angelababy與內地超模何穗在活動上碰個正着！兩人雖然同場但未有互動，何穗以性感大露背裝上陣，Baby則谷胸搶鏡，各不相讓。

內地超模何穗與男神陳偉霆早前傳分手，女方積極發展事業，未有受傳聞影響心情，相當專業。前日她獲邀出席珠寶品牌活動，同場還有陳偉霆另一前女友Angelababy。兩人表現避忌，未見有任何互動。當日何穗明顯有備而來，挑選全黑大露背晚裝現身，前面輕晒事業線，後面則大晒白滑玉背，露背裝更低至股罅位置，性感程度爆燈，成為全場焦點！

鍾楚曦晒「貝殼胸」

而Baby亦不輸蝕，穿上金色Tube Dress晒香肩，鎖骨非常誘人，加上貼身設計，凸顯苗條身形，上圍更谷出可觀的視覺效果，她又佩戴名貴首飾，性感又高貴，與何穗平分秋色。同場還有何穗好姊妹鍾楚曦，低胸裝上陣的她胸前設計似兩個大貝殼，加上佩戴38卡鑽石珠寶頸鏈，非常養眼。她與何穗互相拍照，並上載社交平台，還稱呼何穗做「我的女人」，足見兩人感情深厚。