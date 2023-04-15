姜濤紮辮仔返港拍戲 「影帝安」怕醜出巡

近日心情大靚的MIRROR人氣王姜濤，前晚紮住辮仔返抵香港，昨日偕隊友Anson Lo及Edan為英皇新片《盜月者》開工。向來寵粉的Anson Lo放慢腳步與Fans交流，至於Edan首度以「影帝安」身份出巡，難掩怕醜。

姜濤前晚由新加坡返港，吸引大批「姜糖」接機，他搞笑地邊紮辮邊步出特別通道，但未知是否不好意思，其後解下辮子才走近Fans收禮物，然後登車離開，他在社交網「解謎」寫道：「跟媽媽打賭，她說你敢綁辮子走出去嗎？我贏了。」

休息一晚後，昨日他會合隊友Edan及Anson Lo在深水埗一間手錶店拍攝《盜月者》，同場還有角逐今屆金像影帝的張繼聰及演員白只。大批Fans聞風而至，有秩序地站在店舖兩旁守候，當3位「鏡仔」現身時，他們即歡呼狂影，十足Fans聚會一樣。

Anson Lo慢步任影 在經理人花姐陪同下抵達的Anson Lo，甫落車即引起哄動，工作人員拉着他進入店舖，他略為放慢腳步讓Fans影相，邊行邊微笑揮手。至於一身格仔衫的姜濤亦狀態不俗，期間曾步出店外與工作人員認真討論。而剛於《全民票選電影大獎》撼贏姜濤初登影帝的Edan，獲現場多位Fans及市民連聲恭喜並高呼：「影帝！」、「影帝安！」他即怕醜地報以微笑。

另外，該片導演袁劍偉執導的歌曲《停一停．心呼吸》MV涉抄襲而下架，昨日他透過書面回應，否認抄襲任何作品：「風波傳出後身邊有人提醒，原來兩年前曾經與我分享過《遙遙之城Maybe Tomorrow》的3張宣傳圖片，我正反思會否因而影響了之後的創作。」並向《遙》創作團隊致歉。

姜濤前晚邊紮辮邊步出機場，又向Fans賣萌。 在一片「影帝」聲中現身，Edan有點不好意思。

Anson Lo放慢腳步，笑笑口與Fans打招呼。