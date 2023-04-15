獨家消息：「巴黎鐵塔反轉再反轉」失效！ 周星馳踩單車碰着她 焦急尋人

周星馳

周星馳近期求才若渴，竟然連星探都撈埋！日前他與朋友踩單車，因迷路而向街上一名女子問路，事後才後悔未有「抄牌」，由於他正在不斷找人試鏡開拓Web3.0新路向，有感當日的好心人不錯，所以在社交網的限時動態發布「尋人啟事」，可惜暫時未有聲氣！

周星馳多年來發掘不少新人入行，大部分都是透過試鏡及海選挑選出來。近年他積極開拓網上的新發展，並在社交平台招兵，心急物色人才的程度已達「緊急狀態」。日前他在上水與一眾友人踩單車，期間曾向一名穿淺色短袖T恤的女子問路，對方解答後就離去，周星馳事後才覺得她適合參與試鏡，因此當上「星探」在社交網親自發布尋人啟事，並清楚描述當日情況，連雙方對話也寫得相當細緻。他提到當時問對方：「粉嶺方向怎麼去？」該女子回答：「直行轉左、很多水貨客的方向就是了。」他期望「事主」看到發文後以私訊回覆：「該女子如見字請dm我。」不過至今未見他在社交網「跟進」尋人一事，似乎未有回音。

罕有談舊愛 掛住羅慧娟 尋人暫時未有佳音，不過未有影響周星馳的活躍度，他近期勤於經營社交平台，大受網民及中港台藝人追捧，社交帳號的追蹤人數已超過100萬。他日前在限時動態親自回覆提問，期間妙語連珠，更打破低調作風，激罕回應私人感情問題。早年他曾與女星羅慧娟拍拖，其後分手，女方於2012年病逝，被問到可有掛住對方？周星馳直言：「有！」另有網民提起其多年拍檔、已故藝人吳孟達，問周星馳最想跟對方說甚麼，他說：「I love you，後悔未曾親口表達。」

有網民借機提問不少有趣問題，問周星馳喜歡林志玲還是蔡依林？他說：「Why not both！」亦有人問到：「沖涼後會唔會赤裸下體到處走？」他妙回：「洗澡前後都會赤裸全身到處走，但未試過只赤裸下體，經你啟發我返去試吓。」有人提問喜歡「北方姑娘」還是「陀地」時，即勾起不少網民對《國產凌凌漆》的集體回憶，周星馳亦配合回答：「睇價錢！」

另外，周星馳與張曼玉在電影《家有囍事》的「巴黎鐵塔反轉再反轉」接吻招式至今仍是經典，有網民直問「18禁」問題：「你話齋，學海無涯，最近有沒有新招式發明？巴黎鐵塔反轉再反轉已經溝唔到女！」周星馳竟笑說：「其實巴黎鐵塔從來都溝唔到女，我亦身受其害，現緊急求教『乞兒煲飯』操作細節。」

早前藝人素海霖以「繪麗奈」之名到日本拍AV，成為「香港第一人」，有網民問周星馳有否看過其AV作品，他即妙用對方拍攝時的金句：「我頂唔順！」來神回，表示：「香港人以頂硬上見稱，頂唔順呢句話有違香港精神！」他的回覆竟引出當事人素海霖留言表示：「多謝我一直認為遙不可及的偶像周星馳有觀看我的作品，好親民，但我嘅『頂唔順』係話中有話：頂唔順，再嚟多啲就好似……」答案相當「有味」！