Fans合力「搜證」還清白 酒店開P照外洩 Rose無辜捲吸毒疑雲

韓國女團BLACK PINK人氣勁爆，一舉一動都成為全球焦點，成員Rose最近被公開與時裝界好友在酒店開Party的照片，卻因枱腳及枱上的煙灰缸而被訛傳吸毒，認真無辜！

BLACK PINK正舉行世界巡迴演唱會，剛於上月完成台灣、菲律賓及日本等地的演出，本月26及27日移師墨西哥，成員Rose最近趁空檔與精品品牌的前創意總監及時裝界好友舉行派對，卻離奇爆出吸毒疑雲！

有網民在社交網公開Rose一行人在酒店房內的合照，指出桌上有疑似裝毒品可卡因的盤子，旁邊的白色條狀物品則疑似是毒品，並指總監疑發現照片中有不該出現的物品，故將它刪除。

事務所採取法律行動 不過很快便有Fans代為澄清，找出多張照片作為證據，指所謂「可疑盤子」只是酒店提供的煙灰缸，每個房間都有，而白色條狀物只是枱腳，因上面放有玻璃杯及餐具等，可見並非網民所指的毒品。不少Fans鬧爆該網民造謠，而BLACK PINK所屬的YG事務所亦發聲明斥傳聞失實，正追蹤製造及參與散布謠言的網民，將向他們採取法律行動。

另外，Rose去年9月成為韓國一個護膚品牌的代言人，助品牌吸納更多年輕海外消費者，近日有報道指該品牌的母公司去年營業額高達278億港元，比前年增加8.3%，當中營業利益更上升64.1%，接近疫情前的水平。