暢所欲玄：樂天知命 選擇由己

「落地喊三聲，好醜命生成。」這是自古以來的說法，一個人由母親的身體內孕育，再離開母體來到這個大千世界，第一件事就是喊聲出來，證明這個人的肺正常，開始呼吸大自然的空氣。由這一刻（年月日時）的天干地支組成八字，就是此命的時辰八字，由這八個字可以偷窺此人的命運。

一個人的八字，這刻組成的金木水火土，這五行的力量，有顯現出來的，也有隱藏的力量。這些組合力量會隨着人的成長，影響這個人的事業、錢財、姻緣際遇、健康病患。八字就是這樣偷窺到這個人的命運。

春天出生之人，命中五行屬木，是當時得令，力量最強大，火的五行剛剛出生，土金之五行力量最弱小，水的五行似是一個白髮翁。如果自己五行屬金，則春天強旺之木氣為財星，說明這個人的八字，符合富裕條件的其中一個因素。

春天土金之氣弱小，其他地方需要有土金之氣來補助，因為土金之氣關係到你的健康，有了財富，失去了健康，富足也無用。所以對自己八字有所認知，可以了解自己的發展方向，選擇對自己有利，從而發展自己的人生命運。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅