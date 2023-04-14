中娛星動：巡唱演奏新奇樂器 王力宏泰國站賣飛冧檔

台灣天王王力宏將於今年6月10日在泰國曼谷舉行一場《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會，是他入行以來首次在當地開唱，更是今次巡唱亞洲站的第一站。為了令全球樂迷有機會買到門票，大會特意在時差上作計算配合，門票於前晚7時正式在網上開賣。雖然事前已更換全新售票系統以應付，但四方八面的樂迷瘋狂湧入系統搶購，近數萬人同時在線，令售票系統不勝負荷，造成數度「死機」癱瘓的情況。門票火速售罄，大批樂迷紛紛留言「跪求」加場！

「結他之神」助陣

對於售票系統無法負荷而造成購票延誤，演唱會主辦方深感抱歉，主辦方之一邱瓈寬表示開售前已不斷沙盤推演，沒想到還是發生問題：「讓我想起王力宏《ONE一個》的歌詞：『有太多萬一/總避無可避』，真不好意思，希望多見諒。」她透露挑選在泰國潑水節，即泰國新年前夕開售，是有「新年新氣象」的寓意：「為了曼谷的演出，力宏最近在勤練樂器，曲目也會調整。最特別的是，力宏訂製了一種2007年才發明的全新樂器Harpejji，演唱會上會公開首次演奏，這也是華人首次演出這樂器，這樂器新得目前還沒有固定的中文名稱。」而王力宏更邀得好友兼有「泰國結他之神」之稱的Jack Thammarat助陣，至於何時在台灣開騷，大會稱正在安排中。