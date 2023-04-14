好友隔空力撐 林夏薇新劇見街 陳曉拍片助攻

林夏薇與內地紅星陳曉是舊同學，雖然各有發展，但依然保持友好關係。薇薇主演的劇集正在熱播，陳曉百忙中都專誠拍片為她打氣，如此有心，難怪薇薇隔空感謝好友，大呼「暖心」！

薇薇與陳曉識於微時，同是中央戲劇學院同學，亦是好知己，當年薇薇加入TVB，陳曉都有在個人社交平台轉發消息，而且薇薇每次有新劇播出他都會出帖支持，今次亦不例外。薇薇主演的無綫劇《法言人》正在熱播，陳曉特地拍了一條短片宣傳其新劇，令薇薇感動不已，她在社交網分享影片感激好友的支持：「哇，陳老師你總是那麼暖心，真的很感動耶！我最近也在追你主演的《人生之路》哦，共勉！你是最帥的。」

被淋紅酒眼發炎 劇中飾演律師、有「滅絕師太」之稱的薇薇，拍攝該劇時瞓身搏盡，其中一場講述她得罪陳少邦，慘遭對方兜頭淋紅酒羞辱，相當大犧牲，她直言最難忘是紅酒入眼：「飲紅酒試得多，畀紅酒照頭淋都係第一次。睇番呢幕，就諗起當晚拍到天光，嚴寒加濕身，係咁打冷震，重點係對眼啱啱做完矯視手術，紅酒入眼即發炎，因為要淋紅酒只能一Take過，超長對白冇得NG……」之後她不忘多謝工作人員當日的照顧，為她準備毛巾及熱飲。

另外，康華在劇中演健美中心老闆娘，事前特意上堂學瑜伽。本身有舞蹈底子的她，笑言上堂前很擔心：「因為真係好耐冇做大幅度拉筋，所以一知道要咁就Keep住每日做15至30分鐘拉筋。上完第一堂時真係周身痛呀！」