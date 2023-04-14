減少工作做「煮」婦 劉心悠「鬥木」擦愛火 叫老公入贅

劉心悠毫無預警下於去年除夕爆出秘婚，新婚4個月的她昨日首度公開露面。她自稱家庭主婦，學了一手法式好廚藝，但對老公身份守口如瓶，僅自爆因做木工而擦出愛火，姊弟戀經歷3年疫情後，終在鸚鵡見證下完婚。

劉心悠昨日現身銅鑼灣「法國IDE專業烹飪文憑」活動，修讀了10個月的她宣布學成畢業，現場獲發文憑證書及畢業獎牌。戴着婚戒的她容光煥發，但拒絕透露夫姓，講笑說：「有啲人入贅嘛！」令全場嘩然！她坦言還未習慣：「我突然失憶，唔係唔見得光，我濕晒啦！」又笑言其實對老公未100%了解，也未慣叫老爺、奶奶，依然叫Auntie和Uncle。新婚期間正值要讀書，之後又要練煮，她形容自己是家庭主婦，昨日還首度為老公炮製三文治Baguette，希望不會食到嘔。

選擇除夕結婚，心悠透露因為當日是其鸚鵡生日，希望與牠一同慶祝人生大事。至於老公的身份，她僅透露對方是比她年輕幾歲的上班一族，透過朋友介紹，一起經歷了疫情這3年：「因為大家都鍾意木，一齊學整木，佢好似我老師，我開咗社交平台整木，冇佢整唔到。（四手整木擦出愛火？）可以咁講，加埋腳。」她又呻老公求婚不浪漫，但4月1日生日收到老公用鐵打造的玫瑰。

無意生BB 對於與老公的合照流出，她笑言不介意照片被公開，但介意被指有孕，因未有生育計劃，還戲言：「我好蠢，驚BB似我好蠢。」她婚後減少幕前工作，為照顧鸚鵡及學廚而推掉幾個出埠工作，經歷疫情，她希望做喜歡的事，準備開網上平台講煮食，但老公一定不會上鏡。