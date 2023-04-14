奧斯卡影后飲水思源 楊紫瓊凱旋而歸 斟返港拍戲

成為奧斯卡首位亞裔影后的馬來西亞女星楊紫瓊，日前返家鄉探望母親，特意帶着「小金人」獎座到亡父墳前拜祭，她在社交平台分享回鄉點滴：「沒有父母的愛、信任和支持，我不會有今天，愛你們。」久未在港公開露面的她，昨晚在尖沙咀的酒店出席活動，莫文蔚則鮮有地偕同丈夫Johannes亮相。

以黑色低胸裙上陣、集優雅及性感於一身的楊紫瓊，接受訪問時表示因疫情及在外地拍戲，故久未來港，十分掛念香港：「當然有掛住，雖然我同香港冇血緣，但我喺香港住咗好耐，香港就好似我家人咁。（會唔會返嚟香港拍戲？有冇人搵你拍？）會！因為我（事業）都係喺香港開始，一路都有傾，有好多人都可以合作。」她續指得獎後慶祝活動不停，早前在倫敦拍戲時，劇組也有即興慶祝。再談到得獎心情，她說：「初時啲人話我有機會攞獎，當時我覺得亞洲演員或中國演員要被提名男女主角都好難。好好彩入到圍，先攞到張入場券，否則連坐都坐唔到埋去。呢個獎係觀眾嘅獎，因為攞獎時聽到好多人歡呼同支持。（男友有冇獎勵？）佢全程陪住我，已經好偉大，因為佢唔識電影，都唔知發生咩事。」