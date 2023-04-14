育有3子的女星張栢芝出名母愛氾濫，日前到海灘出席活動，現場有不少小朋友穿着運動裝行Catwalk，她邊睇騷邊影相及大讚：「太可愛了，太好看了！」當日她心情極佳，不時手舞足蹈，期間跟小朋友互動，當小朋友扭計時，她即上前逗玩，愛心爆棚！