5:30 反斗靈貓（Ⅲ）及機械仔看水世界

8:00 世界酒店之最（Ⅱ）（S）（粵／英麗音）

1:10 世界真細小（Ⅵ）及中國24小時

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

