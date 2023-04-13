9:45 超級勁歌推介及快樂長門人（S）

2:30 看「建」未來（S）及宣傳易

6:00 中國傳統建築的智慧（S）及新聞檔案（S）

7:25 天氣報告（S）及看「建」未來（S）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

