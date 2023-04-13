娛樂

山本姬香校園寫真 激發幻想

19歲日本嫩模山本姬香擁有清純甜美的外貌，加上充滿肉感的童顏巨乳身材，殺入寫真界後大受「睇肉迷」注目，獲封為「日本最合襯白色比堅尼的美少女」。
她最近推出首張個人性感DVD，以招牌白色比堅尼吸客，大騷天賦本錢之餘，又穿上校服在校園取景，讓一眾宅男幻想與她做同班同學。
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