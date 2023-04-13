《怪奇物語》爆紅 19歲身家過億 Millie「借」Taylor報喜 晒鑽戒宣布訂婚

Millie公開與Jake於海邊親密攬攬並騷訂婚鑽戒的黑白照，引用美國天后Taylor Swift名曲《Lover》的歌詞留言：「我已經愛了你3個夏天，親愛的，我要之後所有的夏天。」比Millie年長1歲的Jake亦有於自己的社交網貼同一照片並簡單留言：「永遠。」Millie宣布訂婚後，除了粉絲留言祝福之外，連剛失戀的Taylor亦有畀Like。據知Millie的鑽戒價值25萬英鎊（約244萬港元），外界估計他們在公布前一段時間已訂婚，因她上月外出時已被見到戴上同一隻鑽戒。