《怪奇物語》爆紅 19歲身家過億 Millie「借」Taylor報喜 晒鑽戒宣布訂婚
憑Netflix神劇《怪奇物語》（Stranger Things）「11」（Eleven）一角爆紅的19歲英國女星Millie Bobby Brown與歌手Jake Bongiovi拍拖兩年半，前晚Millie於社交網站大晒鑽戒宣布訂婚喜訊。不過卻被網民「潑冷水」批評她太後生就訂婚！
Millie公開與Jake於海邊親密攬攬並騷訂婚鑽戒的黑白照，引用美國天后Taylor Swift名曲《Lover》的歌詞留言：「我已經愛了你3個夏天，親愛的，我要之後所有的夏天。」比Millie年長1歲的Jake亦有於自己的社交網貼同一照片並簡單留言：「永遠。」Millie宣布訂婚後，除了粉絲留言祝福之外，連剛失戀的Taylor亦有畀Like。據知Millie的鑽戒價值25萬英鎊（約244萬港元），外界估計他們在公布前一段時間已訂婚，因她上月外出時已被見到戴上同一隻鑽戒。
未婚夫為Jon Bon Jovi兒子
Jake和Millie都是「疊水之人」，估計Millie擁1,400萬美元（約1.09億港元）身家，而男方是「星二代」，父親為美國搖滾天團Bon Jovi主音Jon Bon Jovi的兒子，估計Jon的身家高達4.1億美元（約32億港元），絕對是財力雄厚！
網友「嫌細」不睇好
Millie訂婚雖然獲大批粉絲留言祝福，不過亦有網民指她太年輕不宜結婚：「乜佢唔係仲係細路仔咩？呢個真係名副其實stranger things。」亦有網民建議她等年紀大少少才考慮結婚，更有網民表明不看好2人，狠批指如果他們結婚，婚姻頂多只能維持1年。
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