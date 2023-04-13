暢所欲玄：唔怕生壞命 最怕改錯名（下）

掌握了五格的所有筆劃後，又如何判斷其人的運勢呢？還有最重要一步，就是用「五格剖象法」來為五行定義，套用十天干之五行順序，「1」和「2」是木，「3」和「4」是火，「5」和「6」是土，「7」和「8」是金，「9」和「10」是水，數字超過10的，就只需要留個位數作計算；如16劃，就取個位數6，即是屬土；10或以上倍數都當10，即是屬水。

「王小石」的五格就是：天格（6劃）屬土、人格（7劃）屬金、地格（8劃）屬金、外格（6劃）屬土、總格（12劃）屬木。得出五格的五行後，就可以用五行的生剋，套落五格的相互關係來判斷其人的運勢。

天格對人格：與父母親及長輩賢孝和睦程度。天格對地格：長輩對兒孫的看法。天格對外格：父母對自己出外的人緣看法。天格對總格：自己的長輩與配偶的長輩關係。人格與地格：自己與子女關係，男性與配偶關係。人格對外格：自己在外的人際關係。人格對總格：本身的財產及對配偶之父母關係。地格對外格：配偶和子女的外在人際關係。地格對總格：配偶和他自己父母關係。外格對總格：事業運和財運高低。

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