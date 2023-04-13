曾提名「全球百大美女」的混血女藝人徐㴓喬（Asha），最近在菲律賓享受陽光與海灘，她網晒水着照，躺在沙灘椅大晒白滑美腿，並以英語搞笑寫上「讓我的雀斑呼吸」。她着住泳衣打鞦韆，又落海與鯨鯊暢泳，網民大讚素顏的她是天然美女。