娛樂

徐㴓喬水着抖抖氣
曾提名「全球百大美女」的混血女藝人徐㴓喬（Asha），最近在菲律賓享受陽光與海灘，她網晒水着照，躺在沙灘椅大晒白滑美腿，並以英語搞笑寫上「讓我的雀斑呼吸」。她着住泳衣打鞦韆，又落海與鯨鯊暢泳，網民大讚素顏的她是天然美女。
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