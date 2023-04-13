4月13日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月13日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
徐㴓喬水着抖抖氣
曾提名「全球百大美女」的混血女藝人徐㴓喬（Asha），最近在菲律賓享受陽光與海灘，她網晒水着照，躺在沙灘椅大晒白滑美腿，並以英語搞笑寫上「讓我的雀斑呼吸」。她着住泳衣打鞦韆，又落海與鯨鯊暢泳，網民大讚素顏的她是天然美女。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230413-0413_00282_063/徐㴓喬水着抖抖氣
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc