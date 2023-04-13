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姚焯菲返港谷新歌
「聲夢甜姐兒」姚焯菲年初到新西蘭留學，直呼有思鄉病的她，趁學校假期返港，與家人、朋友及Fans見面，並趁機推出新歌。後日她會出席新歌《小出走》發布會，除即席獻唱外，又會為MV主持首播儀式，屆時她將分享在當地拍MV的點滴，並大談留學經歷。
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