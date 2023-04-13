林心如新劇超越《華燈》 殺上全球榜No.2

由台灣男星吳慷仁主演、林心如特別演出的台劇《模仿犯》話題不斷，劇集上周的全球累計觀看時長達1,774萬小時，在Netflix全球非英語影集排行榜榮登第2名，成為首部躋身全球10大的台劇，刷新台劇歷史，比之前大受歡迎的《華燈初上》更厲害！

模仿「女戰神主播」

林心如飾演的新聞主播亦是焦點所在，劇中她以一頭大波浪長髮及復古打扮示人，角色原型是有「女戰神主播」之稱的台灣新聞主播張雅琴。現年59歲的張雅琴1990年入行，先後於台灣多個電視台擔任主播，更曾短暫來港擔任無綫晚間新聞及普通話新聞部主播，而她的Icon是在心口別上花花胸針，林心如亦學到足！雖然外形上模仿到位，但網民批評她咬字與語氣不夠精準。