中娛星動：同場活動「撞裙」 范冰冰閃出貴氣 娜扎「開胸」搶Fo

兩代女神范冰冰與娜扎穿着同一品牌性感閃片裙出席晚宴，吸睛之餘，難免被網民作比較。不過冰冰Sell瑰麗，娜扎就Sell仙氣，各有各搶Fo。

內地女星范冰冰、娜扎日前出席晚宴活動，現場嘉賓打扮華麗，而她們是當中最性感的兩位，她們以同品牌的閃片裙上場，爭妍鬥麗。冰冰身穿上身黑色、下身粉色的Deep V LACE閃片長裙，由於裙身剪裁特別，營造出層次感，而顏色亦與冰冰白透膚色形成強烈對白，冰冰出場時甚有風範，狀態絕佳。而娜扎則以一條帶有民俗風的淺綠色LACE裙示人，就如異域女神降臨一樣，仙氣十足，中間大開的設計，令她更性感撩人。

馮小剛認不清迪麗熱巴 此外，內地名導演馮小剛最近為新片《忠犬八公》宣傳受訪，期間談起年輕演員的話題時，他表示眾多也「叫不上名字來」，慨嘆說即使聽過名字，亦無法將名字與樣貌Match在一齊：「誰是迪麗熱巴？誰是古力娜扎？我其實對不上去。」此言一出即登上熱搜，更引發兩位女星的粉絲罵戰，更有網民寸爆馮小剛謂：「老年人分不清人可以理解。」馮小剛又指女兒是范冰冰弟弟范丞丞的粉絲，只要見戲內有范丞丞，她會直接快鏡到有偶像的部分。