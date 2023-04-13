粉絲詐型 臨場刪咀戲 Ivy So挑戰做辣妹 「激」發新聲線

自誇是「辣妹」的蘇雅琳（Ivy So）吃辣吃到流鼻水也不介意，但原來只吃得3小辣程度，難怪被朋友取笑，她笑言會嘗試吃辣發掘自己的「重金屬」聲線。

女團COLLAR成員Ivy So與趙善恆昨日到中環譚仔雲南米線品嘗期間限定的「豬皮豬軟骨花椒重慶酸辣湯米線」，自誇吃得辣的Ivy食米線原來只得3小辣程度，難怪被朋友取笑。她指有時會吃中辣，就算辣到流鼻水也不介意。恆仔表示平時吃米線喜歡食中辣，但在特別日子則會食大辣，例如需要唱歌開聲或心情不好，出一身大汗抒發情緒，Ivy即問：「食辣唔係對聲線唔好咩？」並笑言可以試試，發掘自己的heavy metal聲線。兩人又稱喜歡以雞肉配米線，可平衡辣味。

Ivy首次主演的ViuTV劇集《和解在後》被讚演出自然，問到可會為未來演出增加壓力？她說：「大家都好錫我，要睇吓點樣可以令演技繼續進步。」又指拍喊戲多得老師在場指導，加上將情感投放在拍檔身上，演繹得很舒服。談到有粉絲笑言要「買起」與她有不少親暱戲的柯煒林，她說：「唔算多，劇本本身有場錫嘴戲，佢已經喺現場減咗，但又做到情侶感覺，佢帶得我好好。」身為該劇演員兼導演的恆仔讚柯煒林醒目，將生命危險程度降到最低。

趙善恆否認「自肥」 恆仔評價Ivy演出有110分，將來開電影也會預她，希望對方有檔期。對於網民指他找Ivy做女主角有「自肥」之嫌，他笑言：「唔係自肥，大家都鍾意Ivy，係『眾肥』計劃。其實拍劇好辛苦，有時拍成17個鐘係自殘，拍到瘦晒。」近日父親因癌病離世的恆仔表示雖然有心理準備，但難免有情緒，會先處理好父親後事，再處理心情。