娛圈單打：緋聞男友被降呢 苦情歌女路漂泊

即將假九展舉行第二次個唱的菊梓喬（Hana），最近可謂運滯。唱片公司人事變動令她被投閒置散；早前到澳門開騷，又因為音響故障致耳膜受損；就連與吳卓羲一度頗為甜蜜的關係也似乎生變，「唱K」忽然被她降呢至「心中三甲不入」，戀情岌岌可危。

Hana被問及會否邀請緋聞男友擔任演唱會嘉賓，隨即大耍太極，揚言最愛是鄭伊健、王傑和謝霆鋒，更着記者不要問、不要提。究竟是低調保護愛苗，還是關係已經告一段落，耐人尋味。不過，二人連社交網也鮮見互動，Hana甚至說過「同吳卓羲好混亂」，直認已屆適婚年齡，希望能夠開心啲，看來「唱K」並非真命天子，三甲不入絕非無因。

講真，吳卓羲一直緋聞不絕，同期的林峯早已結婚生女，他四十多歲仍不肯安定下來，與渴望結婚的Hana未能同步，玩完即撇何足為奇。女人青春有限，還不趕快另覓合適對象，蹉跎歲月最終只是苦了自己。

話時話，Hana外表柔弱，又經常唱慘情歌，予人弱質纖纖之感，其實她是外柔內剛的類型。自小父母離異，和小一歲的妹妹相依為命，年紀輕輕便踏足社會，當過侍應、倉務員、化妝師、售貨員等，可說入世甚深，直到20歲才重返校園。大專畢業後不斷參加唱歌比賽，終獲賞識，2016年正式出道，曾獲封「星夢一姐」，甚得當時的老闆器重，因而傳出同門的吳若希與她不和，但她也是一笑置之。

這樣一個孤苦漂泊的女孩子，實在值得一個更可靠的男人好好呵護，在此祝福她盡快走出愛情和事業低谷！