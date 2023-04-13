由朝拍到晚！ Anson Lo神采飛揚 Edan攝時間睇波

Anson Lo雖然工作忙碌，但絕不覺得辛苦。

人氣男團MIRROR成員Anson Lo與Edan昨日為電影《盜月者》開工，雖然由早上踩到傍晚，但Anson Lo依然神采飛揚，Edan更厲害，邊開工邊關心NBA賽事，愛隊最終反勝對手，令他鬆一口氣！

Anson Lo、Edan、張繼聰與白只昨日在旺角拍攝袁劍偉執導的英皇電影《盜月者》，吸引約30鏡粉一早到場守候。據知，昨日為早班通告，碰巧早上10時正值NBA球隊湖人對木狼的附加賽，身為湖人隊球迷的Edan又豈能錯過！一於邊開工邊睇波，惟因愛隊表現反覆，令他心情七上八落。他於社交平台上載照片及留言：「睇到燥」、「點部署？係咪癲㗎我心臟就嚟爆！」幸好愛隊最終反勝對手，Edan笑言：「我冇喊。」

不停揮手冧粉絲 約下午3時，Anson Lo在經理人花姐護送下離開，一向熱愛工作的他雖然一大清早開工，但依然精神奕奕，未見半點疲態，更向鏡粉揮手打招呼，相當窩心。當記者問他工作煩多會否覺辛苦？他說：「OK！」之後Edan、白只與張繼聰亦相繼離開，笑容滿面的Edan不停向傳媒及粉絲揮手，正當記者以為眾人完成拍攝，Anson Lo再次折返繼續開工。

傍晚時分，他在約20多位粉絲簇擁下離開，而導演袁劍偉完成所有工作後，從拍攝的大廈步出，對於捲入MV抄襲風波，他表示正與各方面溝通，稍後會有交代，並表示不會重拍MV。