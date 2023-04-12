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川口春奈爛做 恐損形象
28歲日本女星川口春奈去年憑催淚日劇《silent》成功上位後，密密接廣告吸金。今年初，她憑手執21張廣告合約，首度登上廣告女王寶座。
最近她演出電機公司及茶類飲品的新廣告出街，卻遭網民劣評，勁彈廣告內容老套，更指她爛做亂接廣告，恐怕今後會被拖累人氣與形象。
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