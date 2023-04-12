娛樂

川口春奈爛做 恐損形象

28歲日本女星川口春奈去年憑催淚日劇《silent》成功上位後，密密接廣告吸金。今年初，她憑手執21張廣告合約，首度登上廣告女王寶座。
最近她演出電機公司及茶類飲品的新廣告出街，卻遭網民劣評，勁彈廣告內容老套，更指她爛做亂接廣告，恐怕今後會被拖累人氣與形象。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc