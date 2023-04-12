獲事務所解封 張元英神顏回歸 帶挈IVE新碟大賣

疑因鋒芒太露遭事務所打壓的韓星張元英，最近終於獲得解封，前日領軍女團IVE強勢回歸樂壇，帶挈新碟開售首天大賣逾60萬張創新高，她晒腿現身發布會，獲粉絲激讚狀態大勇，「神顏」再升級！

擁1米73高挑身材加上精緻臉孔的18歲張元英，去年獲網民票選為新世代女團的「神顏」後，今年2月疑因鋒芒畢露，事務所為平衡隊內人氣，刻意打壓其個人活動及曝光率，甚至阻止她參加高中畢業禮，其社交網亦甚少更新，拖累其粉絲追隨人數被女團LE SSERAFIM的日本成員宮脇咲良超越。最近張元英終獲解封，與隊友錄影節目《認識的哥哥》及參加巴黎舉行的韓流騷。

Rei因病停工 狀態大勇的張元英前日晒腿亮相組合首張大碟《I've IVE》發布會時甜笑派心，獲粉絲大讚顏值再升級。在樂迷落力催谷下，新碟銷情報捷，開售首天售出逾60萬張，刷新自身開售紀錄，還撼贏出道8年的前輩女團TWICE，成為今年開售最高銷量女團。TWICE與NewJeans早前分別推出新碟《READY TO BE》與《OMG》，各自以50.5萬張及48萬張的開售銷量排第2、3位。

IVE新碟主打歌《I AM》的MV同樣熱爆網，上架一天衝破2,000萬點擊。不過日本成員Rei昨日突然宣布因健康異常需停工休養，暫時缺席宣傳活動。而IVE在昨日揭曉的《第35屆韓國PD大賞》中榮獲歌手獎，上周升呢人夫的男星李昇基則勇奪演員獎。

另一韓團LE SSERAFIM將於下月1日推出新碟《UNFORGIVEN》，公開預售一周已突破103萬張，打破組合過往紀錄。在率先曝光的宣傳片中，宮脇以滿臉傷痕的妝容示人，而隊友中村一葉與許允真日前結伴撐男歌手G-Dragon個人品牌的新品宣傳派對。